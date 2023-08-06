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Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i konuk edecek. Mavi şimşekler, kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 13:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 13:47
Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oyanancak. Müsabakanın yayıncısı henüz bilinmiyor.

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