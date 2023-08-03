Haberler Adana Demirspor Patrick Kluivert: Muhteşem bir galibiyet aldık!

Patrick Kluivert: Muhteşem bir galibiyet aldık!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 2-1 kazanılan Cluj maçının ardından galibiyeti değerlendirdi. "Muhteşem bir galibiyet aldık" diyen Kluivert, Adana Demirspor taraftarlarından övgüyle bahsetti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 00:00
Patrick Kluivert: Muhteşem bir galibiyet aldık!

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Cluj'ü 2-1 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞILMIŞ BİR GOL"

Hollandalı teknik adam, "Muhteşem bir galibiyet aldık. Çok iyi başladığımız bir maç, kornerden golümüzü bulduk. Dönen topların kademesi sürekli üzerinde durduğumuz bir konu. Orada hata yapmamamız gerekiyor ama ufak bir hata sonucu 1-1 oldu. Sonrasında 10 kişi kalıyorsunuz, zor oluyor ama son dakikada bir gol buluyorsunuz. Biz bunu çalıştıktan sonra bunun olması tabii ki daha fazla mutlu ediyor. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Kluivert ayrıca "Bağımlılık yaratan bir atmosfer vardı. Futbolcular, böyle bir atmosferde oynamak için futbolcu olmak ister." yorumunda bulundu.

DİĞER
Yapay zeka dünyanın en güzel kadınlarını seçti! Bakın listenin ilk sırasında kim var
CHP'deki 'zoom cuntasının' planı bu mu? Özgür Özel kendisine genel başkanlık Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etti
A.Demir'den tarihi başarı! Mavi Şimşekler üst turda
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A.Demir'den tarihi başarı! Mavi Şimşekler üst turda
"Bizim taraftarımız 12. adam olarak sahada olacak"
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! 23:54
Amartey: Taktiksel disipline sadık kaldık Amartey: Taktiksel disipline sadık kaldık 23:41
Aboubakar: Biraz gergindim çünkü... Aboubakar: Biraz gergindim çünkü... 23:37
4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 23:22
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! 23:14
Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay 21:11
Daha Eski
Hatayspor'da Adekugbe ile yollar ayrıldı! Hatayspor'da Adekugbe ile yollar ayrıldı! 20:47
Şenol Güneş'ten Tirana maçı öncesi taktik açıklaması! Şenol Güneş'ten Tirana maçı öncesi taktik açıklaması! 20:33
Eyüpspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı! 20:16
Bosna Hersek'in yeni teknik direktörü Meho Kodro oldu! Bosna Hersek'in yeni teknik direktörü Meho Kodro oldu! 19:44
Süper Lig ekibinden transfer! Resmen açıklandı Süper Lig ekibinden transfer! Resmen açıklandı 19:11
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 18:13