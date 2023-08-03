Patrick Kluivert: Muhteşem bir galibiyet aldık!

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Cluj'ü 2-1 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞILMIŞ BİR GOL"

Hollandalı teknik adam, "Muhteşem bir galibiyet aldık. Çok iyi başladığımız bir maç, kornerden golümüzü bulduk. Dönen topların kademesi sürekli üzerinde durduğumuz bir konu. Orada hata yapmamamız gerekiyor ama ufak bir hata sonucu 1-1 oldu. Sonrasında 10 kişi kalıyorsunuz, zor oluyor ama son dakikada bir gol buluyorsunuz. Biz bunu çalıştıktan sonra bunun olması tabii ki daha fazla mutlu ediyor. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Kluivert ayrıca "Bağımlılık yaratan bir atmosfer vardı. Futbolcular, böyle bir atmosferde oynamak için futbolcu olmak ister." yorumunda bulundu.