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ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor ile Cluj karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakada, Nathan Verboomen düdük çalacak. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor kazanmak ve tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 19:06
ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

Adana Demirspor - Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Cluj maçı 31 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇINI CANLI İZLE

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