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ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Cluj, 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor 1-1 biten ilk maçın rövanşında kazanarak tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:40
ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Cluj maçı 31 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇINI CANLI İZLE

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