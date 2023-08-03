Haberler Adana Demirspor ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Cluj ile kozlarını paylaşacak. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert yönetiminde ikinci resmi maçında galibiyet almak istiyor. Nathan Verboomen, Adana Demirspor - Cluj maçında düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:50
ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor - Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Cluj maçı 31 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇINI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ toplandı! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cluj hocası mandorlini: adana demirspor'un gücünü biliyoruz
Patrick Kluivert: Maça çok iyi hazırlandık
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 16:32
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:58
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! 15:50
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... 15:25
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 15:09
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Daha Eski
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 14:24
Aston Villa - Lazio maçı saat kaçta? Aston Villa - Lazio maçı saat kaçta? 13:27
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor 12:21
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 12:02
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:59