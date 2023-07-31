Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Avrupa'da tur için umutlu

Adana Demirspor Avrupa'da tur için umutlu

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Mavi Şimşekler'de oyuncular turu geçeceklerine inandıklarını belirtti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:17
Adana Demirspor Avrupa'da tur için umutlu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak Adana Demirspor'da oyuncular tur atlayacaklarına inanıyor.

Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları CFR Cluj maçının ardından rövanş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere, sezonun ilk maçını oynadıklarını, göreve yeni gelen teknik direktör Patrick Kluivert'in sistemine ayak uydurmaya çalıştıklarını söyledi.

İlk maçta alınan beraberliğin iyi bir netice olduğuna inandığını ifade eden Akintola, "Şimdi evimizde oynayacağız. Sahamızda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince tabii ki daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Fakat belirttiğim gibi bu henüz sezonun ilk maçıydı." dedi.

Akintola, taraftarın kendisinden gol atmasını beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hocamız, bizden sürekli her zaman en iyisini istiyor. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Bizim de oyuncular olarak kendimizden beklentimiz bu yönde ve bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yine belirttiğim gibi bu ilk maçımızdı, şimdi kendi evimizde ikinci maçımızı oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi sonuç elde etmek istiyoruz. Ben de tabii ki takıma destek olabilme adına gol atmayı ve asistler yapmayı her zaman istiyorum."

MANEV: "ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ GRUPLARA KALABİLMEK"

Defans oyuncusu Jovan Manev de takım olarak Avrupa'daki ilk maçlarından iyi bir sonuçla ayrıldıklarına inandığını dile getirdi.

Tüm konsantrasyonlarını önlerindeki ikinci maça yönelttiklerini aktaran Manev, "Umarım taraftarlarımız önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. " diye konuştu.

Manev, kupadaki hedeflerine dair soruya, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek. Bunun için mücadele gösteriyoruz fakat ilk düşünmemiz gereken, konsantrasyonumuzu vermemiz gereken maç, CFR Cluj maçı. Maçlara adım adım bakmamız gerekiyor. Bu şekilde ilerlemeliyiz." diye cevap verdi.

DİĞER
Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Muğla Akbelen'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır'ın skandalına yandaş gazeteciler bile dayanamadı: Eline yüzüne bulaştırdı
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden
Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye gibisi yok
A.Demirspor'a Rumen 10 numara!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
LGS boş kontenjan sorgulama 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden 12:52
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:17
Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i 12:12
Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI 12:06
F.Bahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu! 11:42
Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? 11:29
Daha Eski
Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:10
Simeone'den Çağlar'a tam not Simeone'den Çağlar'a tam not 10:45
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı! İşte maç programı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı! İşte maç programı 10:43
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! 10:37
Şampiyon Filelerin Efeleri yurda döndü! Şampiyon Filelerin Efeleri yurda döndü! 10:36
G.Saray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor G.Saray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor 10:18