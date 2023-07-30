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Türkiye gibisi yok

Adana Demir’in eski hocası Montella: Türkiye’de sadece futbola adanmış stadyumlar var. İtalyan futbol tesislerinden daha iyiler. Türkler olağanüstü.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Türkiye gibisi yok

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'deki spor merkezlerine ve yatırımlara methiyelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'deki tesisleşmenin pek çok Avrupa ülkesinden iyi olduğunun altını çizdi. Usta hoca, "Türkiye'de sadece futbola adanmış güzel stadyumlar var. Futbol için doğmuş, gerekli tüm özenin gösterildiği tesisler" diye konuştu.

MÜTHİŞ ÇEKİCİ BİR ÜLKE

Montella ayrıca "Şahsen görebildiklerim, ortalama bir İtalyan futbol tesisinden daha üstün. Türkler, olağanüstü insanlar. Zor bir ekonomik süreçte bile, nezaketlerini ve misafirperverliklerini göstermekten asla geri kalmıyorlar. Şubat depremi yıkıcıydı ancak kendini misafirperverliğe adamış insanlarıyla, doğal ve kültürel çekiciliğiyle güzel bir ülke olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

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