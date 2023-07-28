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Avantaj Demir’de

Adana Demir, Avrupa’daki ilk sınavında Cluj’a kök söktürdü. Mavi Şimşekler, Konferans Ligi 2. eleme turunda Rumen rakibi karşısında sayısız fırsat kaçırdı. Deplasmandan 1-1’le dönen Demirspor avantajı kaptı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Avantaj Demir’de

Tarihindeki ilk Avrupa kupası maçında Cluj ile deplasmanda karşı karşıya gelen Adana Demirspor, birçok gol pozisyonunu harcadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye iyi başlayan Demirspor 5'te gole çok yaklaştı. Belhanda'nın şutunu kaleci Sava köşeden kornere çeldi. Cluj, 6'da ilk geliştirdiği atakta Betancor'un vuruşuyla 1-0 öne geçti. 9'da Manea'nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı. 22'de Cluj atağında kaleci Karacic, Ajeti'nin kafa vuruşunu iki hamlede çıkardı ve ilk devre 1-0 Cluj'un üstünlüğüyle sona erdi.

STAMBOULI EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarıda temsilcimiz Adana Demir daha etkiliydi. 49'da Emre'nin şutunu kaleci Sava çıkardı. 62'de Belhanda'nın 76'da Ndiaye'nin şutları az farkla dışarı çıktı. 77'de Stambouli'nin vuruşuyla Adana Demirspor skoru eşitledi: 1-1. 80'de Yusuf Sarı ve 82'de Nani yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-1 berabere bitti. Adana Demirspor, 3 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş için avantajı kaptı.

Adana Demirspor'un yeni transferi Luis Nani, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız girdikten sonra ataklar sıklaştı. Stambouli kulüp tarihinin ilk Avrupa golünü attı.

PATRICK KLUIVERT SİFTAH YAPTI

Adana Demir'in yeni teknik direktörü Patrick Kluivert ilk resmi maçına Cluj deplasmanında çıktı. Hollandalı hoca, ilk 11'de geçtiğimiz sezon genellikle oynayan isimleri görevlendirdi. Kluivert maç sonunda "Rövanşta turu geçeceğiz" ifadesini kullandı.

BAŞKAN SANCAK'TAN TAM DESTEK

Kafileyle birlikte Romanya'ya gelen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilendi. Başkan Murat Sancak, maç öncesinde takımı otelden uğurladı. Sancak tek tek tek tek selamlaştığı oyunculara maç için başarılar diledi.

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