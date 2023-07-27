Haberler Adana Demirspor Patrick Kluivert: Rövanş için sabırsızlanıyorum!

Patrick Kluivert: Rövanş için sabırsızlanıyorum!

UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Cluj ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, rövanş için sabırsızlandığını açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 23:35