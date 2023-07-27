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Haydi Adana Demir

Tarihinde ilk kez Avrupa’ya katılan Adana Demirspor, Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Rumen ekibi Cluj’a konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30’da TV 8,5’ta.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Haydi Adana Demir

Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Romanya'dan Cluj'a konuk olacak Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek. Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan'dan Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Tarihi mücadelenin rövanşı, 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak. Tur atlayacak taraf, 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek..

KLUIVERT: İKİ MAÇTA DA İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve takım kaptanı Stambouli, basın toplantısına katıldı. Karşılarına hangi takım çıkarsa çıksın kendileri için farklı bir deneyim olacağını kaydeden Kluivert, "Kulübümüz tarihindeki ilk Avrupa maçı. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Burada Avrupa kupalarında mücadele verdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

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