CLUJ ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Cluj - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Cluj - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Perşembe 20:30'da oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

"2 MAÇTA DA İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktörlükte ilk deneyimi olmadığını ancak Adana Demirspor ile ilk kez resmi bir maça çıkacağını hatırlatan Kluivert, "İlk deneyimim değil. Daha öncesinde de hocalık yaptım. Ancak Adana Demirspor ile ilk deneyimi yaşıyorum. Adana Demirspor için de heyecan verici bir süreç. Hangi takım çıkarsa çıksın bizim için heyecan verici bir süreç olacak. Kulübümüzün tarihindeki ilk Avrupa maçı. Tabii ki biz burada adım adım ilerliyoruz. Şimdilik 2 maçlık bir serüven. Her 2 maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Bunun için adım adım, maç maç gidiyoruz. Hem Adana Demirspor tarihi hem de bizim için heyecan verici. Bütün oyuncularımızda o heyecanı hissedebiliyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE