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Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Cluj'a konuk olacak. Temsilcimiz kazanarak tur için avantaj elde etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40
Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Cluj - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Perşembe 20:30'da oynanacak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'ta canlı yayınlanması bekleniyor.

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