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Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:30
Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Cluj - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Perşembe 20:30'da oynanacak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'ta canlı yayınlanması bekleniyor.

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