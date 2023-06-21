Adana Demirspor'da Avrupa coşkusu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Süper Lig'i 4. bitirerek başarılı bir sezonu geride bırakan Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Konferans Ligi'ne 2. Ön eleme turundan katılmaya hak kazanan mavi-şimşeklerin rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde belli olacak. Kuraya seri başı olarak katılmayan temsilcimiz, ilk karşılaşmayı 27 Temmuz, rövanşı ise 3 Ağustos'ta oynayacak.