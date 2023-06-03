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Trabzonspor'da Umut Bozok: Marek Hamsik için oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Umut Bozok, Marek Hamsik için oynadıklarını ifade etti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 22:16
Trabzonspor'da Umut Bozok: Marek Hamsik için oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u sahasında 5-1 mağlup eden Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Marek Hamsik için oynadıklarını belirterek, "Zor bir maçtı, Alanyaspor'u herkes biliyor. Alanyaspor kırmızı kart görünce tabii bizim işimizi kolaylaştırdı. Bu maçı Marek için oynadık, o büyük bir kariyere sahip bir oyuncu, saygı gösteriyoruz ona. İnsan olarak inanılmaz birisi, oyuncu olarak zaten onu herkes biliyor. Ona yeni hayatı için başarılar diliyorum" dedi.

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