Trabzonspor'da Umut Bozok: Marek Hamsik için oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u sahasında 5-1 mağlup eden Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Marek Hamsik için oynadıklarını belirterek, "Zor bir maçtı, Alanyaspor'u herkes biliyor. Alanyaspor kırmızı kart görünce tabii bizim işimizi kolaylaştırdı. Bu maçı Marek için oynadık, o büyük bir kariyere sahip bir oyuncu, saygı gösteriyoruz ona. İnsan olarak inanılmaz birisi, oyuncu olarak zaten onu herkes biliyor. Ona yeni hayatı için başarılar diliyorum" dedi.