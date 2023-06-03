Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan taraftara övgü!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugüne kadar taraftarların kendilerine gösterdiği sevginin inanılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bugün taraftarlarımız çok güzel bir pankart açtılar. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sonuna kadar destek verdikleri için. Bugüne kadar deneyimlediğim en güzel taraftar gruplarından biri. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir kapanış yapmak isterdik. Yine de futbolcularımı tebrik ederim sonuna kadar kovaladılar. Fazla pozisyona girdik Ama gollerimizi atamadık. Tabi biraz egoist olmak gerekirse Başakşehir bugün kazansın, finalde de kaybetsin isterdim" diye konuştu.