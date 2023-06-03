Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan taraftara övgü!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan taraftara övgü!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 22:13
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan taraftara övgü!
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugüne kadar taraftarların kendilerine gösterdiği sevginin inanılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bugün taraftarlarımız çok güzel bir pankart açtılar. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sonuna kadar destek verdikleri için. Bugüne kadar deneyimlediğim en güzel taraftar gruplarından biri. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir kapanış yapmak isterdik. Yine de futbolcularımı tebrik ederim sonuna kadar kovaladılar. Fazla pozisyona girdik Ama gollerimizi atamadık. Tabi biraz egoist olmak gerekirse Başakşehir bugün kazansın, finalde de kaybetsin isterdim" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan yılın bombası! Petkovic olmadı, gol kralı geliyor...
Hocalar kararını verdi! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının 11'leri
Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş deplasmanda kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Umut Bozok: Marek Hamsik için oynadık!
Gol düellosunu Başakşehir kazandı!
Yeni Kabine belli oldu! İşte Bakanlar Kurulu listesi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Haziran)
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter tek golle kazandı! Inter tek golle kazandı! 22:23
Cenk Tosun: İkincilik şansımızı kovalayacağız Cenk Tosun: İkincilik şansımızı kovalayacağız 22:07
Gedson Fernandes: Bu sezon bitmedi! Gedson Fernandes: Bu sezon bitmedi! 22:04
Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! 21:39
Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! 21:33
Larsen: Bizim için özel bir maçtı! Larsen: Bizim için özel bir maçtı! 21:32
Daha Eski
Sultanlar İtalya'ya set vermedi! Sultanlar İtalya'ya set vermedi! 21:30
Ömür'den Hamsik'e veda sözleri! Ömür'den Hamsik'e veda sözleri! 21:27
Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı 21:23
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 21:04
Ankaragücü Kayseri'den 3 puanla döndü! Ankaragücü Kayseri'den 3 puanla döndü! 20:59
Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! 20:54