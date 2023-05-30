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İSTANBULSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! | İstanbulspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında İstanbulspor ve Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:10
İSTANBULSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! | İstanbulspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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