Ne yaptın sen Ertaç!

Ev sahibi ekipte kaleyi koruyan Ertaç Özbir, mücadeleye iyi başlasa da kötü bitirdi. Üst üste kurtarışlara imza atan Ertaç, Aboubakar'ın golünde hatalıydı. Kapattığı köşeden engel olamadı. Gedson'un nefis golünde ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Son anlarda penaltı yaptırarak başarısız bir maç çıkarttı.
Evsahibi ekipte kaleyi koruyan Ertaç Özbir, mücadeleye iyi başlasa da kötü bitirdi. Üst üste kurtarışlara imza atan Ertaç, Aboubakar'ın golünde hatalıydı. Kapattığı köşeden engel olamadı. Gedson'un nefis golünde ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Son anlarda penaltı yaptırarak başarısız bir maç çıkarttı.