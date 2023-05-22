Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı mücadelede, tribünlerde karnaval havası yaşandı. Bu sezon evinde harika bir performans gösteren takımlarına destek vermeye gelen mavi-lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nu tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesinde ise muhteşem bir koreografiye imza attılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şovdaki, 'You shall nott pass' (Geçit yok) yazısıyla iç sahadaki hakimiyete vurgu yapıldı. Sosyal medyada birçok kez paylaşılan koreografi geceye damga vurdu. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.