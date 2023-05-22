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Karnaval havası

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu Adana’da yapılan koreografi geceye damga vurdu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Karnaval havası
Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı mücadelede, tribünlerde karnaval havası yaşandı. Bu sezon evinde harika bir performans gösteren takımlarına destek vermeye gelen mavi-lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nu tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesinde ise muhteşem bir koreografiye imza attılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şovdaki, 'You shall nott pass' (Geçit yok) yazısıyla iç sahadaki hakimiyete vurgu yapıldı. Sosyal medyada birçok kez paylaşılan koreografi geceye damga vurdu. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.
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