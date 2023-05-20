Demir’de hedef 7’de 7

Spor Toto Süper Lig'de rekor sezonunu yaşayan Adana Demirspor, Avrupa kupaları hedefi için dolu dizgin ilerliyor. Yarın 3. sıradaki Beşiktaş'ı ağırlayacak mavi-şimşekler, güçlü rakibine karşı da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Demirspor, Kara Kartal'ı da mağlup ederek ligde bitime 3 hafta kala, Avrupa kupaları iddiasını daha da güçlendirmenin hesabını yapıyor.



Kulüp rekorlarını da alt üst eden Adana ekibi, Montella yönetiminde; evinde namağlup serisi, en fazla puan toplayan ve gol atandan sonra üst üste kazanma serisi rekorunu da kırmayı başardı. Montella'nın öğrencileri bu serileri Beşiktaş önünde de sürdürmenin peşinde olacak. Öte yandan Demirspor'da sakatlanan Svensson'un yerine sağ bekte Akintola'nın oynaması bekleniyor.