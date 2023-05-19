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Montella: Beşiktaş maçı çok önemli

Karagümrük’ü yenip 6’da 6 yapan, Avrupa’yı hedefleyen Adana Demir’de Montella, Beşiktaş’ı da gözüne kestirdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Montella: Beşiktaş maçı çok önemli

Avrupa kupaları hedefine dolu dizgin ilerleyen Adana Demirspor, kulüp rekorlarını da alt üst ediyor. Bu sezon teknik direktör Montella yönetiminde; evinde namağlup serisi, en fazla puan toplayan ve gol atandan sonra üst üste kazanma serisi rekorunu da kıran mavi-şimşeklerde Montella, "Karagümrük galibiyetiyle Süper Lig'i 4. olarak bitirecek puanı aldık sayılır. Bakalım sezon sonuna kadar daha neler yapabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Gümrük maçında geri dönüş konusunda sahada oldukça kararlı bir tavır sergiledik ve arzu ettiğimiz 3 puana ulaştık" ifadelerini kullandı.

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Montella, ligde direkt rakipleri olan 3. sıradaki Beşiktaş'la Adana'da da çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi. İtalyan hoca, "Bizim için Beşiktaş maçı önemli bir müsabaka olacak. Biz 3 gün çalışarak hazırlanacağız. Onlar 2 hafta dinlenerek karşımıza çıkacaklar. Sezonun ikinci yarısında en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Seyir zevki yüksek bir müsabaka olacak. Umarım sahadan istediğimiz sonuç ile ayrılırız" diye konuştu.

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