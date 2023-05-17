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Adana Demir Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'de 5'te 5 yapan Adana Demirspor, bugün ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Adana Demir Avrupa aşkına
Spor Toto Süper Lig'de 5'te 5 yapan Adana Demirspor, bugün ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Mavi- şimşekler, hem serisini sürdürmek hem de Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek için mutlak galibiyet hedefliyor.

Sivasspor galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutlanan Ümraniyespor, bugün kritik İstanbul derbisinde Başakşehir'e konuk olacak. Derbide 3 puandan başka bir şey düşünmeyen düşme hattındaki Ümraniye ekibi, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

BAŞKENTTE ZOR RANDEVU

Alt taraftan uzaklaşmak isteyen iki takım bugün Başkent Ankara'da 20.00'de kozlarını paylaşacak. Ankaragücü ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor. İlk yarıdaki maçı Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.
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