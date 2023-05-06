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Adana Demirspor iddialı

Mavi-şimşekler, bugün kapalı gişe oynanması beklenen Alanyaspor maçında, üst üste 5. zaferine imza atarak, Avrupa kupaları hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Adana Demirspor iddialı

Adana Demirspor, Alanyaspor'a kilitlendi. Geçen haftayı bay tamamlayan, evinde namağlup olan mavi-şimşekler, Alanya engelini de aşıp Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor. Bu sezon rekorları bir bir tarihe gömen Demirspor, 62'yle en golcü sezonlarından da birini yaşıyor. 5-3'lük Kayserispor galibiyetiyle 4'te 4 yapan Montella'nın öğrencileri, Alanya'yı da eli boş gönderip Avrupa yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. Evinde 5'te 5 yapan Adana ekibi, bu serisini de sürdürme amacında olacak.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ VAR
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en iyi sezonunu geçiren Adana Demirspor, taraftarının gücünü de etkili bir şekilde kullanıyor. Bugün Adana'da Akdeniz derbisinde oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasına da yoğun bir ilgi gösteren mavi-lacivertli taraftarlar, şimdiden stadın yarısından çoğunu doldurdu. 27 bin 382 kişi kapasiteli stadyumda şu ana kadar 19 bin 861 biletin satıldığı ve tüm biletlerin bugün de tükenmesinin beklendiği öğrenildi.

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