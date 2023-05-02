Şimşek iddialı

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor, evindeki Alanya maçına kilitlendi. Bu sezon rekorları bir bir tarihe gömen mavi-şimşekler, 62'yle en golcü sezonlarından da birini yaşıyor. 5-3'lük Kayserispor galibiyetiyle 4'te 4 yapan Demirspor, Alanya'yı eli boş gönderip Avrupa hedefine dolu dizgin ilerlemek istiyor.



DERBİ UYARISI

Teknik direktör Montella da futbolcularına rehavet uyarısı yapıp, işi şimdiden sıkı tutuyor. İtalyan teknik adamın futbolcularla yaptığı görüşmelerde, Akdeniz derbisini de kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söylediği öğrenildi. İlk yarıda Alanya'daki maç, 0-0 berabere sonuçlanmıştı.



Rekorları tarihe gömdü!

Kayserispor engelini de 5-3'lük skorla geçen, evinde 5'te 5, toplamda 4'te 4 yapan Adana Demirspor, Avrupa iddiasını güçlendirirken, kulüp rekorlarını da bir bir kırıyor. Ligde evinde tek namağlup takım olarak 16 maçla yenilmezlik, 57 puanla da Süper Lig puan rekorunu tarihe gömdü.



Sancak, kombine çağrısı yaptı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sezon sonuna kadar Adana'da oynanacak Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kapsayan, özel fiyatl satışa sunulan kombineler için taraftarlara çağrıda bulundu. Başkan Murat Sancak, taraftarlara seslenerek, "Haydi arkadaşlar uygun fiyatlı kombinelerinizi alın" ifadelerini kullandı.