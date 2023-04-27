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Rehavet uyarısı

Haftayı ‘bay’ geçecek olan Adana Demir’de teknik direktör Montella, takıma rehavet uyarısında bulunup, işi sıkı tutuyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Rehavet uyarısı

Adana Demirspor, Avrupa kupalarına kilitlendi. Mavişimşekler, bu haftayı 'bay' geçerken, ardından evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Sahasında namağlup olan Demirspor'da teknik direktör Montella, futbolcularına rehavet uyarısı yapıp, işi şimdiden sıkı tutuyor. İtalyan teknik adamın futbolcularla yaptığı görüşmelerde, Akdeniz derbisini de kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söylediği öğrenildi.


REKORLARI TARİHE GÖMDÜ
Kayserispor engelini de 5-3'lük skorla geçen, evinde 5'te 5, toplamda 4'te 4 yapan Adana Demirspor, Avrupa iddiasını güçlendirirken, kulüp rekorlarını da bir bir kırıyor. Ligde evinde tek namağlup takım olarak 16 maçla yenilmezlik, 57 puanla da Süper Lig puan rekorunu tarihe gömdü.

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