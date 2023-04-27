Adana Demirspor, Avrupa kupalarına kilitlendi. Mavişimşekler, bu haftayı 'bay' geçerken, ardından evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Sahasında namağlup olan Demirspor'da teknik direktör Montella, futbolcularına rehavet uyarısı yapıp, işi şimdiden sıkı tutuyor. İtalyan teknik adamın futbolcularla yaptığı görüşmelerde, Akdeniz derbisini de kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söylediği öğrenildi.



REKORLARI TARİHE GÖMDÜ

Kayserispor engelini de 5-3'lük skorla geçen, evinde 5'te 5, toplamda 4'te 4 yapan Adana Demirspor, Avrupa iddiasını güçlendirirken, kulüp rekorlarını da bir bir kırıyor. Ligde evinde tek namağlup takım olarak 16 maçla yenilmezlik, 57 puanla da Süper Lig puan rekorunu tarihe gömdü.