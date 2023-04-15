Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
İki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif.
Kasımpaşa: Günay, Tarkan, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Mustafa, Fall.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.