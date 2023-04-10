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Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Trabzonspor'a gidecek mi?

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Trabzonspor'un başına geçeceği iddia edilen İtalyan teknik direktörleri Vincenzo Montella ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 13:01
Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Trabzonspor'a gidecek mi?

Aldığı üst üste başarısız sonuçların ardından önce Abdullah Avcı daha sonra ise Orhan Ak ile yollarını ayrıan Trabzonspor'da hoca arayışları sürüyor.

Bu noktada bir süredir Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ismi öne çıkarken, Başkan Murat Sancak konuyla ilgili aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.

Sancak, "Montella için iddialar külliyen yalan. Ertuğrul Doğan ne böyle bir talepte bulundu, ne de böyle bir şey için benden izin isteme nezaketsizliğinde bulunur." ifadelerini kullandı.

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