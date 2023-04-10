Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Trabzonspor'a gidecek mi?

Aldığı üst üste başarısız sonuçların ardından önce Abdullah Avcı daha sonra ise Orhan Ak ile yollarını ayrıan Trabzonspor'da hoca arayışları sürüyor.

Bu noktada bir süredir Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ismi öne çıkarken, Başkan Murat Sancak konuyla ilgili aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.



Sancak, "Montella için iddialar külliyen yalan. Ertuğrul Doğan ne böyle bir talepte bulundu, ne de böyle bir şey için benden izin isteme nezaketsizliğinde bulunur." ifadelerini kullandı.