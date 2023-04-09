Yeniden Montella

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yakında masaya oturacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan hoca ile kontratın uzatılması konusunda görüşme gerçekleştirilecek. Adı Trabzonspor ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın da şu anda Adana ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yakında masaya oturacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan hoca ile kontratın uzatılması konusunda görüşme gerçekleştirilecek. Adı Trabzonspor ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın da şu anda Adana ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi