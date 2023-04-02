Hakeme tepki gösteren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra sert bir açıklama yaptı. Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi. Hakemin kötü bir maç yönettiğini vurgulayan Sancak, "Ne diyeyim. Gördünüz hakemi. Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar... Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu" diye konuştu.
Hakemetepki gösteren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra sert bir açıklama yaptı. Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi. Hakemin kötü bir maç yönettiğini vurgulayan Sancak, "Ne diyeyim. Gördünüz hakemi. Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar... Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu" diye konuştu.