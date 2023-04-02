Haberler Adana Demirspor Maçı katletti

Maçı katletti

Hakeme tepki gösteren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra sert bir açıklama yaptı. Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi. Hakemin kötü bir maç yönettiğini vurgulayan Sancak, "Ne diyeyim. Gördünüz hakemi. Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar... Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu" diye konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Maçı katletti
Hakeme tepki gösteren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra sert bir açıklama yaptı. Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi. Hakemin kötü bir maç yönettiğini vurgulayan Sancak, "Ne diyeyim. Gördünüz hakemi. Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar... Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu" diye konuştu.
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