Demir’de Akintola bitiremedi

Adana Demir'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Babajide Akintola maçı bitiremedi. 27 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Rashica ile bir çarpışma yaşadı. Sonrasında kendini yere bıraktı. Bir süre saha içinde tedavisi yapıdı. 65. dakikada ise oyundan alındı. Durumu MR'a göre belli olacak.
AdanaDemir'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Babajide Akintola maçı bitiremedi. 27 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Rashica ile bir çarpışma yaşadı. Sonrasında kendini yere bıraktı. Bir süre saha içinde tedavisi yapıdı. 65. dakikada ise oyundan alındı. Durumu MR'a göre belli olacak.