"Çok eğlenceli bir maç oldu"

Demir'in hocası Montella, "Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik" diye konuştu.
Demir'in hocası Montella, "Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik" diye konuştu.