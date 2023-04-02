Haberler Adana Demirspor "Çok eğlenceli bir maç oldu"

"Çok eğlenceli bir maç oldu"

Demir'in hocası Montella, "Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik" diye konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
"Çok eğlenceli bir maç oldu"
Demir'in hocası Montella, "Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik" diye konuştu.
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Montella: Çok eğlenceli bir maç izlettik
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