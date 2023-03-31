Hedef Avrupa

Ligde 4. sırada Avrupa'yı hedefleyen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, çarpıcı açıklamalar yaptı. Sancak, teknik direktör Montella için, "İyi anlaştığımız herkesle devam etmek istiyoruz. Gitmek isterse yapacağımız bir şey yok. Jesus'tan sonra en pahalı hoca" dedi.

ŞARTLI OPSİYON

"Hedefimiz Avrupa'ya gitmek, Allah nasip ederse gideriz" diyen Başkan Sancak, "Onyekuru'nun opsiyonunu Avrupa'ya gidersek mecbur kullanmak zorundayız. 3 milyon 500 bin euro bonservisi var. Gidemezsek istersek kullanırız, istemezsek kullanmayız" ifadelerini kullandı.