Adana Demirspor Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, Trabzonspor yenilgisini Antalyaspor galibiyetiyle telafi ettikten sonra gözünü lider Galatasaray'a çevirdi. Mavi-şimşekler, sarı-kırmızılılarla deplasmandaki kritik maça mutlak puan parolasıyla hazırlanıyor.



Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Montella da Galatasaray karşısında 3 puana uzanacaklarını iddia etti. Rakiplerinin zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Montella, "İstanbul'a kazanmaya gideceğiz. Avrupa için yola kazanarak devam etmeliyiz" dedi.