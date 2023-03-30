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Adana Demirspor Avrupa aşkına

Trabzonspor mağlubiyetini Antalya galibiyetiyle telafi eden Demirspor, Avrupa hedefi için lider Galatasaray’a da bilendi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Adana Demirspor Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, Trabzonspor yenilgisini Antalyaspor galibiyetiyle telafi ettikten sonra gözünü lider Galatasaray'a çevirdi. Mavi-şimşekler, sarı-kırmızılılarla deplasmandaki kritik maça mutlak puan parolasıyla hazırlanıyor.

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Montella da Galatasaray karşısında 3 puana uzanacaklarını iddia etti. Rakiplerinin zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Montella, "İstanbul'a kazanmaya gideceğiz. Avrupa için yola kazanarak devam etmeliyiz" dedi.

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