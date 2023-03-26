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Gözü Aslan'da

Adana Demir'in hocası Montella, Galatasaray maçı öncesi iddialı: "Rakibin zayıf yönlerini iyi analiz ettik. Kesinlikle 3 puanı alacağız"

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Gözü Aslan'da
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, G.Saray maçı için oldukça iddialı... Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, G.Saray karşısında 3 puana uzanacaklarını ifade etti. Rakibin zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süper Lig'in zirvesinde bu sezon en iyi futbolu oynayan bir takımla karşılaşacağız. Elbette ki eksik yönleri var, biz de bunlara özel hazırlıklar yapacağız. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Avrupa hedefimiz için yola kazanarak devam etmeliyiz."
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