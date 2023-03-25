Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Takımdaki yerli futbolcu sayısnı artırmak isteyen başarılı teknik adam, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan ve birçok takımın listesindeki Borini'nin yanı sıra Belhanda'nın yerine Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Galatasaray'dan Berkan Kutlu gibi isimleri talep ettiği kaydedildi.