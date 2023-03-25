Haberler Adana Demirspor Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Son dakika Adana Demirspor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella takımdan ayrılacak oyuncuları belirlerken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:46
Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara oynayan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın geleceği takımın hedefleriyle de birebir örtüşecek.

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Montella'nın, bu şekilde devam etmeleri durumunda ikinci sezonda şampiyonluğu zorlayacak bir takım olabileceklerini ilettiği öğrenildi.

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Gitmesi ve kalmasını istediği oyuncularla ilgili transfer raporunu Başkan Murat Sancak'a veren İtalyan teknik adamın, 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden 180 bin euro para cezası verilen Faslı 10 numara Belhanda'nın ayrılmasını istediği bildirildi.

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

ÖNCELİK YERLİ FUTBOLCULARDA

Vincenzo Montella'nın ayrıca, performanslarından çok memnun kalmadığı kaleci Karacic, Simon Deli, Bjarnason, Gulbrandsen ve Soni'yle de yolların ayrılmasını talep ettiği yeni sezonda kadrosunda görmek istemediği belirtildi.

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Montella'nın transfer listesinde ise öncelik yerli futbolcularda...

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Takımdaki yerli futbolcu sayısnı artırmak isteyen başarılı teknik adam, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan ve birçok takımın listesindeki Borini'nin yanı sıra Belhanda'nın yerine Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Galatasaray'dan Berkan Kutlu gibi isimleri talep ettiği kaydedildi.

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Akdeniz derbisinde evinde Antalyaspor'u mağlup eden Adana Demirspor, evindeki başarı grafiğini her geçen hafta yükseltiyor.

Montella Fenerbahçe ve Galatasaray'dan o isimleri istedi!

Mavi Şimşekler, ligde bu sezon iç sahada yenilmedi. Bu sezon evinde namağlup tek takım olan Adana ekibi, 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Demirspor, attığı 26 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.

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