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Kazanacağız

Ana Demirspor'da Stambouli ve Furkan Soyalp, deprem felaketinden sonra ilk kez buluşacakları taraftarını bugün Antalyaspor galibiyetiyle uğurlamak istiyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Kazanacağız

Avrupa kupalarını hedefleyen 4. sıradaki Adana Demirspor, Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Mavi-şimşeklerin yıldız orta sahası Stambouli ve devre arasında G.Antep FK'den gelen Furkan Soyalp, galibiyet sözü verdi. 32 yaşındaki Fransız ön libero, "Yaşananlardan sonra evimizdeki ilk maç olacak. Onun için maçta ciddi şekilde savaşmayı düşünüyoruz. Galibiyeti Adana'mıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi. 27 yaşındaki Furkan ise, "Benim de hedefim takımla beraber Avrupa'ya gitmek ve Avrupa kupalarında yer almak. Antalya maçıyla beraber yeniden bir seri yakalamak istiyoruz" diye umut dağıttı.


Depremzedelere Montella morali
Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, deprem felaketinden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi. Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti. Depremzedelerle sohbet eden İtalyan teknik adam, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti. Montella, çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.

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