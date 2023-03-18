Kazanacağız

Avrupa kupalarını hedefleyen 4. sıradaki Adana Demirspor, Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Mavi-şimşeklerin yıldız orta sahası Stambouli ve devre arasında G.Antep FK'den gelen Furkan Soyalp, galibiyet sözü verdi. 32 yaşındaki Fransız ön libero, "Yaşananlardan sonra evimizdeki ilk maç olacak. Onun için maçta ciddi şekilde savaşmayı düşünüyoruz. Galibiyeti Adana'mıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi. 27 yaşındaki Furkan ise, "Benim de hedefim takımla beraber Avrupa'ya gitmek ve Avrupa kupalarında yer almak. Antalya maçıyla beraber yeniden bir seri yakalamak istiyoruz" diye umut dağıttı.



Depremzedelere Montella morali

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, deprem felaketinden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi. Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti. Depremzedelerle sohbet eden İtalyan teknik adam, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti. Montella, çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.