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Adana Demirspor'da Vincenzo Montella Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 19:12
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Genel olarak galibiyetten çok çok memnunum. Çünkü gol yemeden kapattık. Bu da çok önemliydi bizim için." dedi.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayallerine devam edebilmek için çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Maçın ilk 25 dakikasının dengeli gittiğini ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Sonrasında bir tane kontraatak yedik. O kontratak bize aslında bir itiş gücü verdi ve o itiş gücüyle sonraki 5 dakikada 3 tane net pozisyon bulduk. Bu konuda biraz daha fazla gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıda maçı daha önce de kapatabilirdik. Aslında rakip zorlamaya başladığında bile iki tane forvetle biz hiç zorlanmadık. Kapatmaya iyi bir şekilde devam ettik ama o sırada rakip o kadar dengesizdi ki pozisyonları yine bulduk. Çok net pozisyonlar bulduk ve tekrar ediyorum bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Çünkü daha öncesinden maçı bitirebilirdik. Genel olarak galibiyetten çok çok memnunum. Çünkü gol yemeden kapattık. Bu da çok önemliydi bizim için."

Montella, depremin ardından ilk kez taraftarların karşısına çıktığının hatırlatılması üzerine "Taraftarlarımızla buluşmak çok önemliydi. Ve onlara özellikle bu maçla beraber bir sevinç hediye etmek çok önemliydi. O yüzden galibiyetin anlamı biraz daha fazla büyüyor bizim için." diye konuştu.

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