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Adana Demirspor 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demirspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye kaydetti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 18:12
Adana Demirspor 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mavi Şimşekler mücadeleyi Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye'nin attığı golle 2-0 mağlup etti.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 45 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 28 puanla 10. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Adana Demirspor savunmasının geri pasına hareketlenen Wright'ten önce kaleci Ertaç Özbir, ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Wright'in ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

29. dakikada Akıntola'nın sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Leite'den dönen topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada Wright'in sağ kanatta son çizgiye paralel ceza sahası içine yerden ortasında ön direk civarı topla buluşan Fredy'in müdahalesine rağmen kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

45+2. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde sağ kanattan vuruşunda savunmadan seken topu arka direk civarında önünde bulan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, top kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

45+4. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası dışında yaptığı kısa düşen şutunda topu önünde bulan Larsson'un boş kaleye aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Sarı'nın plase vuruşunda, kaleci Leite son anda uzanarak topu kornere çeldi.

56. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı ile Cherif Ndiaye arasında geçen mücadele nedeniyle hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla kenarda pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Cherif Ndiaye'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Leite, sol tarafına uzanarak topu çeldi. Leite, dönen topa Yusuf Sarı'nın vuruşunda da golü önledi.

70. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Güray Vural'ın gelişine sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağ tarafına yatarak topa hakim oldu.

86. dakikada Emre Akbaba'nın orta saha civarında pasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girdiği anda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

90+6. dakikada uzak mesafeden Larsson'un sert şutunda, top üst direkten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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