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180 bin euro ceza

Trabzonspor maçında kırmızı gören Belhanda'ya fatura çıktı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
180 bin euro ceza

Adana Demirspor, 4-1 kaybedilen Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verdi. Açıklama şöyle: "Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180 bin euro para cezası verilmiştir. İlgili kararın yanı sıra, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri uygun bulunmuş olup, kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır. Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımızda görevinde devam edecektir."

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