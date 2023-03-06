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Ligi oynamak gerçekten zor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, İtalyan basınına deprem felaketini anlattı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Ligi oynamak gerçekten zor
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, İtalyan basınına deprem felaketini anlattı. La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan hoca, "Kıyamet. Oyuncuların aklı deprem bölgesindeki insanlarda. Biz profesyoneliz, biraz dikkat dağıtmak istiyoruz ancak ligi oynamak da çok zor. Sizi temin ederim kalp kırıklığı hayal gücünün ötesinde" ifadelerini kullandı., Kasımpaşa'yla 24. kez kozlarını paylaşacak. Akrepler, 12 maçtan galibiyetle ayrılırken, Paşa 4 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti. İki takım son olarak 4 Eylül 2022'de 5. haftada Antalya'da karşılaşırken, mücadeleden Kasımpaşa 2-0 galip ayrıldı.
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