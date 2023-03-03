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Montella yenileri beğendi

Hatay’ın ligden çekilmesiyle haftayı bay geçecek Adana Demir’de Montella yeniler Paraguaylı Morel ve Gaziantep’ten gelen Furkan Soyalp’tan memnun.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Montella yenileri beğendi
Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi sebebiyle haftayı bay geçecek ve 3-0 hükmen galip sayılacak. Ligde 39 olan puanını 42'ye çıkaracak olan mavi-şimşeklerde teknik direktör Vincenzo Montella, deplasmandaki Trabzonspor maçında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Erteleme maçında Ümraniye deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Adana ekibinde, statü gereği yeni transferler Paraguaylı orta saha Morel ile Gaziantep FK'den gelen Furkan Soyalp forma giyememişlerdi. Montella'nın, Trabzonspor karşılaşmasında kadroya girmeleri beklenen iki futbolcunun performansından çok memnun olduğu öğrenildi.
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