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Yolumuz Avrupa

Demirspor'un Gaziantep'ten kiraladığı Furkan Soyalp iddialı... Süper Lig'den çekilen Gaziantep ekibinden mavişimşeklere gelen tecrübeli orta saha, "Sezon sonuna kadar Adana Demirspor için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. İnşallah yolun sonu Avrupa olacak"diye umut dağıttı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Yolumuz Avrupa

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, 5. sırada Avrupa iddiasını sürdürüyor. Bu iddiaya katkı sağlamak için mavi-şimşekleri tercih eden Furkan Soyalp da Adanalı futbolseverlere umut dağıttı. Deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'den sezon sonuna kadar kiralanan 27 yaşındaki orta saha, yeni takımı Adana Demirspor'un Avrupa kupaları hedefine ulaşması için elinden gelenin fazlasını yapacağı sözünü verdi. Statü gereği Ümraniyespor'la erteleme maçında oynayamayacak olan Soyalp, iddialı açıklamalarda bulundu.


YENİ BİR YOLA ÇIKTIM
Gaziantep'in de depremden en fazla etkilenen illerden olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, "Gazi şehrimiz ve çevre illerimizde geçirdiğimiz zor zamanlar beni yeni bir yola çıkardı. Sezon sonuna kadar Adana Demirspor için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. İnşallah yolun sonu Avrupa olacak" ifadelerini kullandı. Furkan Soyalp, kırmızı-siyahlılarda bu sezon 2'si Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 22 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son dönemde sergilediği iyi performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı başardı.


Ankaraspor altyapısından
Ankaraspor altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha Furkan Soyalp, Bursaspor, Bandırmaspor, Başakşehir ve Gaziantep FK formalarını da giydi.


BJARNASON DA YOLCU
Adana Demirspor, iç transferde de operasyona başladı. Mavi-şimşekler, önceki gün 31 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin sözleşmesini feshederken, Bjarnason'u da takımdan göndermeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki İzlandalı ön libero Bjarnason, bu sezon 12 karşılaşmada ter döktü.

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