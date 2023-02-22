Helal olsun Montella

İtalyan basınına konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deprem felaketinde evini kaybeden insanlar için yardım çağrısında bulundu. Önceki akşam Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından konuşan İtalyan teknik adam, "Burada insanlar sokaklarda ve zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi. Depremzedeler için yardım çağrısında da bulunan İtalyan teknik adam, "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı depremde evini kaybeden insanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye, prefabrik evler için bir yer belirledi ve oraya yapılacak" diye konuştu. Vincenzo Montella, deprem faciasının ardından kurduğu yardım derneği vasıtasıyla büyük afetten etkilenen vatandaşların konaklayabilmesi için prefabrik ev yapılması ve ailelerini kaybeden çocukların eğitim masraflarının karşılanması için bağış topluyor.