Haberler Adana Demirspor Helal olsun Montella

Helal olsun Montella

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, yardım kampanyası başlattı. “Bu yardımın ana amacı depremde evini kaybedenler için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye, prefabrik evler için yer belirledi. Oraya bu evlerden yapılacak.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Helal olsun Montella

İtalyan basınına konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deprem felaketinde evini kaybeden insanlar için yardım çağrısında bulundu. Önceki akşam Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından konuşan İtalyan teknik adam, "Burada insanlar sokaklarda ve zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi. Depremzedeler için yardım çağrısında da bulunan İtalyan teknik adam, "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı depremde evini kaybeden insanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye, prefabrik evler için bir yer belirledi ve oraya yapılacak" diye konuştu. Vincenzo Montella, deprem faciasının ardından kurduğu yardım derneği vasıtasıyla büyük afetten etkilenen vatandaşların konaklayabilmesi için prefabrik ev yapılması ve ailelerini kaybeden çocukların eğitim masraflarının karşılanması için bağış topluyor.

DİĞER
Ünlü oyuncu Barbara Bosson 83 yaşında hayatını kaybetti
6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”
Avcı'nın planı hazır!
F.Bahçe'den kanat hamlesi! İngiliz ekibinden indirim istenecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vincenzo Montella'dan yardım çağrısı!
A. Demirspor ayrılığı duyurdu!
Mercek bulutu nedir, deprem belirtisi midir?
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek 22 Şubat?
22 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli Almanya'da avantajı kaptı! Napoli Almanya'da avantajı kaptı! 00:57
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:57
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:54
Napoli Almanya'da avantajı kaptı! Napoli Almanya'da avantajı kaptı! 00:52
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:11
F.Bahçe'de Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları F.Bahçe'de Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları 00:04
Daha Eski
G.Saray'a Yunan orta saha! G.Saray'a Yunan orta saha! 00:04
Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! 00:04
Jesus'tan Valencia çıkışı! Jesus'tan Valencia çıkışı! 00:04
Transferde kilit isim Muleka! Borini transferinde... Transferde kilit isim Muleka! Borini transferinde... 00:04
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden 00:04
Renato Sanches G.Saray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı Renato Sanches G.Saray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı 00:04