Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan depremlerin ardından yardım çağrısı!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'de yaşanan depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak için sosyal medyadan yardım çağırısında bulundu.

Deneyimli teknik adam, 'Vincenzo Montella Acil Durum' derneği ile zor durumdaki insanlara yardım etmek ve desteklemek için çağrı yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Montella, "Bugünden itibaren, meydana gelen trajik depremden etkilenen Türk halkına somut destek için 'Vincenzo Montella Acil Durum' İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bağışta bulunmak mümkün. Birlikte gerçekten yardımcı olabiliriz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Şubat 2023'de oluşturulan derneğin ilk projesinin de depremden etkilenen Adana ilindeki vatandaşlara yardım etmek olduğu belirtildi. Yapılan bağışların, evsiz kalan vatandaşlara prefabrik ev sağlanması ve depremzede çocukların eğitimi için harcanacağı vurgulandı.