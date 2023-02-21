Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan depremlerin ardından yardım çağrısı!

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan depremlerin ardından yardım çağrısı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 18:31
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan depremlerin ardından yardım çağrısı!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'de yaşanan depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak için sosyal medyadan yardım çağırısında bulundu.

Deneyimli teknik adam, 'Vincenzo Montella Acil Durum' derneği ile zor durumdaki insanlara yardım etmek ve desteklemek için çağrı yaptı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Montella, "Bugünden itibaren, meydana gelen trajik depremden etkilenen Türk halkına somut destek için 'Vincenzo Montella Acil Durum' İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bağışta bulunmak mümkün. Birlikte gerçekten yardımcı olabiliriz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Şubat 2023'de oluşturulan derneğin ilk projesinin de depremden etkilenen Adana ilindeki vatandaşlara yardım etmek olduğu belirtildi. Yapılan bağışların, evsiz kalan vatandaşlara prefabrik ev sağlanması ve depremzede çocukların eğitimi için harcanacağı vurgulandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fatih Terim'den Jorge Jesus'a gönderme! "Arda Güler..."
6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”
G.Saray'a Yunan orta saha!
Jesus'tan Valencia çıkışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elazığspor'dan ligden çekilme talebi!
A. Demirspor ayrılığı duyurdu!
TUS ertelendi mi 2023? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LaLiga'da Barça'ya büyük tepki! LaLiga'da Barça'ya büyük tepki! 18:15
Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşılaştı Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşılaştı 18:08
Aboubakar'dan anlamlı davranış! Aboubakar'dan anlamlı davranış! 17:07
G.Saray'da çalışmalar sürüyor G.Saray'da çalışmalar sürüyor 16:53
F.Bahçe Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:51
Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! 16:26
Daha Eski
Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? 16:20
G.Saray'a Yunan orta saha! G.Saray'a Yunan orta saha! 16:03
Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti 15:51
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:11
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:59
Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı? Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı? 14:54