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Adana Demirspor - Roma temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Sezonun formda ekiplerindan Adana Demirspor, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere bağış amaçlı temsili müsabaka düzenleyecek. Bilet geliri direkt bağış olarak kullanılacak olan maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Roma temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:50
Adana Demirspor - Roma temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem sebebiyle verilen arada Adana Demirspor, bilet gelirinin tamamı bağışlanmak üzere Roma ile temsili bir müsabaka düzenleyecek. Etkinlik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Roma temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

ADANA DEMİRSPOR - ROMA TEMSİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Roma temsili maç 22 Şubat Çarşamba saat 20:00 olarak belirtildi. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak ve temsili karşılaşmanın bilet geliri bağışlanacak.

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