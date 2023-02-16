N’Koudou Demir’e

Bir yandan deprem yaralaranın sarıldığı ülkemizde diğer yandan uzatılan transfer dönemi için çalışmalar da sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan ekiplerinden biri de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor... Lacivert mavili takımın, Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya teklif yaptığı belirtildi. Görüşmelerde son aşamaya geçildiği de kaydedildi. Adana Demir yönetiminin, siyahbeyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu futbolcu için Beşiktaş'la el sıkıştığı öğrenildi.

PREMİER LIG TECRÜBESİ VAR

Öte yandan oyuncunun Adana Demir'e gelmekte biraz tereddüt ettiği ancak ikna çalışmalarında da sona gelindiği belirtildi. Bu arada Beşiktaş yönetiminin de 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile sözleşme fesih görüşmesi gerçekleştirdiği gelen haberler arasında. Piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında olan N'Koudou, kulüp kariyerinde 226 resmi maçta oynayıp 35 gol, 19 asist üretti. Beşiktaş'ta 107 karşılaşmaya çıkıp 21 gol kaydetti. Oyuncu daha önce Nantes, Marsilya, Tottenham, Monaco ve Burnley takımlarında da forma giydi.