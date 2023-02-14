Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Sezonun formda ekiplerindan Adana Demirspor, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere bağış amaçlı temsili müsabaka düzenleyecek. Bilet geliri direkt bağış olarak kullanılacak olan maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 16:00
Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem sebebiyle verilen arada Adana Demirspor, bilet gelirinin tamamı bağışlanmak üzere Fiorentina ile temsili bir müsabaka düzenleyecek. Etkinlik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

ADANA DEMİRSPOR - FIORENTINA TEMSİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç 16 Şubat Perşembe saat 20:00 olarak belirtildi. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak ve temsili karşılaşmanın bilet geliri bağışlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - FIORENTINA MAÇI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Milan Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Milan Tottenham maçı canlı izle ekranı
Serap Paköz'den acı haber! Halası depreme Kahramanmaraş'ta yakalandı açlık susuzluk ve soğuktan hayatını kaybetti "Zorunda mıyım?"
Hayat kurtaran değişiklik
Atsu'nun ailesi Hatay'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor'dan depremzedeler için temsili maç!
"Türkiye'den ayrılmayacağım"
SED YARDIMI 2023
Taşımalı eğitim ne demek, hangi illerde uygulanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta? PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta? 15:23
Bursaspor EuroCup’ta sezona siyah formayla devam edecek Bursaspor EuroCup’ta sezona siyah formayla devam edecek 15:12
Cenk Tosun depremzede Cavit ile buluştu Cenk Tosun depremzede Cavit ile buluştu 14:22
Arda dev kulübün radarında! PSG derken… Arda dev kulübün radarında! PSG derken… 13:02
Konyaspor'dan iki takviye birden! Konyaspor'dan iki takviye birden! 13:00
Fırtına'dan oyuncak çağrısı! Fırtına'dan oyuncak çağrısı! 12:24
Daha Eski
Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Busto Arsizio! Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Busto Arsizio! 12:21
Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır? Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır? 12:21
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." 12:18
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! 12:07
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut 11:36
Altınordu'dan depremzedelere tam destek Altınordu'dan depremzedelere tam destek 11:26