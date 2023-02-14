Spor Toto Süper Lig'e deprem sebebiyle verilen arada Adana Demirspor, bilet gelirinin tamamı bağışlanmak üzere Fiorentina ile temsili bir müsabaka düzenleyecek. Etkinlik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

ADANA DEMİRSPOR - FIORENTINA TEMSİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç 16 Şubat Perşembe saat 20:00 olarak belirtildi. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak ve temsili karşılaşmanın bilet geliri bağışlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - FIORENTINA MAÇI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN