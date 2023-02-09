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Sallantıdan ayakta duramadım

Gulbrandsen: Çok fazla sallandığım için dışarıya sürürenek çıkabildim.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Sallantıdan ayakta duramadım

Adana Demirsporlu Gulbrandsen, depremler sırasında yaşadıklarını anlattı. Norveç basınından Dagbladet'e konuşan 30 yaşındaki forvet, Adana Demirspor kafilesinin F.Bahçe maçı sonrası İstanbul'da olduğu sırada sakatlığı nedeniyle Adana'da 15 katlı rezidansta depreme yakalandığını belirtti. Gulbrandsen, "Dairede ayağa kalkmaya çalıştım. Çok fazla sallandığım için başaramadım. Sürünerek üzerime bazı kıyafetler aldım ve merdivenleri kullanarak apartmanın dışına çıktım. O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum" dedi.

TRAVMA YAŞIYORUM

Gulbrandsen, deprem nedeniyle büyük travma yaşadığını vurgulayarak, "Travmatik ve gerçeküstü bir durum yaşadık. Çok fazla yıkım var. Tüm spor karşılaşmalarına ara verildi. Daha uzun sürer mi bilmiyorum ama bence öyle olmalı" dedi.

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