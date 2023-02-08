Haberler Adana Demirspor Gulbrandsen: Travma halindeyim!

Gulbrandsen: Travma halindeyim!

Adana Demirspor'un Norveçli oyuncusu Gulbrandsen, deprem sıraısnda ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 11:42
Gulbrandsen: Travma halindeyim!

Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, depremde yaşadıklarını Norveç'ten TV2'ye anlattı.

Gulbrandsen: Travma halindeyim!

Norveçli hücum oyuncusu, "Travmatize ve gerçek üstü bir şey yaşadım. Ben iyiyim, tanıdıklarım iyi ama aklım sürekli orada kalanlarda. 14. katta oturuyorum. Öleceğimi sandım. Çok fazla yıkım var." açıklamasını yaptı.

Gulbrandsen: Travma halindeyim!

"AYAĞA KALKMAK İSTEDİM, OLMADI"

"Uykumdaydım ve bir anda sallanmayla uyandım." diyen Gulbrandsen, "Sallantı başladı ve giderek daha da güçlendi. Yataktan kalkmak üzere hareketlendiğim anda yataktan aşağı düştüm. Ayağa kalkmak istedim ama bu mümkün değildi. Deprem bittikten sonra hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettim. Birkaç kıyafeti hızlıca yanıma aldım ve 14 katı aşağı indim. Neyse ki yaşadığım binaya bir şey olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Gulbrandsen: Travma halindeyim!

"1 HAFTA MI, NASIL?"

Gulbrandsen, "Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta!!! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum." dedi.

Gulbrandsen: Travma halindeyim!

"TRAVMA HALİNDEYİM, ATLATAMADIM"

Norveçli oyuncu, "Hala depremin etkisini atlatamadım. Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin neden kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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