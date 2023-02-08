Gulbrandsen: Travma halindeyim!

"AYAĞA KALKMAK İSTEDİM, OLMADI"



"Uykumdaydım ve bir anda sallanmayla uyandım." diyen Gulbrandsen, "Sallantı başladı ve giderek daha da güçlendi. Yataktan kalkmak üzere hareketlendiğim anda yataktan aşağı düştüm. Ayağa kalkmak istedim ama bu mümkün değildi. Deprem bittikten sonra hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettim. Birkaç kıyafeti hızlıca yanıma aldım ve 14 katı aşağı indim. Neyse ki yaşadığım binaya bir şey olmamıştı." ifadelerini kullandı.



