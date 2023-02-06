Haberler Adana Demirspor Vincenzo Montella: Oyuncularım aileleri için endişeli!

Vincenzo Montella: Oyuncularım aileleri için endişeli!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaşanan depremler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte teknik adamın sözleri...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 18:14
Vincenzo Montella: Oyuncularım aileleri için endişeli!

Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler ile ilgili İtalyan basınına açıklamada bulundu.

Montella yaptığı açıklamada, "Pazar gününden beri İstanbul'dayız. Ümraniyespor maçı iptal edildi. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi."

"Sürekli artçı depremler oluyor, hepimiz endişeliyiz" ifadelerine yer verdi.

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