Vincenzo Montella: Oyuncularım aileleri için endişeli!

Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler ile ilgili İtalyan basınına açıklamada bulundu.

Montella yaptığı açıklamada, "Pazar gününden beri İstanbul'dayız. Ümraniyespor maçı iptal edildi. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi."

"Sürekli artçı depremler oluyor, hepimiz endişeliyiz" ifadelerine yer verdi.